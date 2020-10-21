В Татарстане за последние сутки выявили 44 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 44 новых случая COVID-19. Два из них — завозные, 42 — контактные. Девять человек госпитализировали, остальные получают лечение на дому.



В Казани выявили 33 заболевших, в Арском районе — пятерых. По одному случаю зафиксировано в Аксубаевском, Алькеевском, Зеленодольском, Лаишевском, Спасском и Чистопольском районах.

realnoevremya.ru

На 21 октября в Татарстане зарегистрировано 7 943 случая COVID-19. За минувшие сутки выздоровели 47 человек, за весь период — 6 803 человека.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщили о том, что за две недели из инфекционного отделения горбольницы № 5 Набережных Челнов выписали 173 пациентов с коронавирусом.

