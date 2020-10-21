Вирусолог рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса

Существует категория людей, на которых вакцина от коронавируса может не подействовать. Люди отличаются друг от друга способностью вырабатывать антитела, рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Ранее директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что в результате введения вакцины от COVID-19 антитела к вирусу плохо вырабатываются у четырех групп людей: пожилых, пьющих, люди в стрессе и принимающих противовоспалительные препараты.

realnoevremya.ru

Альтштейн не согласился с этим мнением и отметил, что, несмотря на свой пожилой возраст, после применения вакцины у него произошла хорошая выработка антител. «Насчет того, что антитела плохо вырабатываются у алкоголиков и представителей других названных групп, я тоже не уверен», — заявил он в беседе с URA.RU.

Плохая выработка антител наблюдается только у людей с иммунодефицитом — на них вакцина от COVID-19 действительно может не подействовать. По мнению специалиста, выработка антител зависит не от состояния здоровья, а от особенной организма, о которых могут не знать.

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