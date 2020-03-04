Протоиерей Смирнов предложил оставить девочек без школьного образования

Протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно получать школьное образование.

По его мнению, они должны учиться быть мамами. Священнослужитель уверен, что в школе семилетние девочки ничему хорошему не научатся и начальное образование не столь важно.

«Чего там в этой школе делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Все будет уметь», — цитирует «Радонеж» его слова.

Протоиерей ответил на вопрос, кто может помочь воспитывать детей родителям, если нет бабушек и дедушек, отметив, что помощников нужно родить самим. В качестве примера Смирнов привел одну из прихожанок. Женщина вместо того, чтобы отдать одну из младших дочерей в школу, оставила ее ухаживать за младенцем.

Протоиерей Димитрий Смирнов известен другими своими провокационными высказываниями. Совсем недавно священнослужитель резко раскритиковал женщин, живущих в гражданском браке. По его словам, они являются «бесплатными проститутками». Также Смирнов назвал современных русских мужчин «национальной трагедией», не забыв обвинить в этом женщин.

