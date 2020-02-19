Адвокат из Казани заявил о готовности защищать священника, назвавшего гражданских жен проститутками

Фото: @advokat_nagiev

Адвокат из Казани Руслан Нагиев заявил, что вместе с коллегами готов защищать интересы священнослужителя Димитрия Смирнова, который резко раскритиковал женщин, живущих в гражданском браке. Он назвал их «бесплатными проститутками».

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что «я бесплатная проститутка», поэтому говорят: у меня гражданский брак. Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает», — заявил Димитрий Смирнов.

После скандальной аналогии слова священника попросили проверить на экстремизм. На защиту священнослужителя встала группа мусульманских адвокатов, в числе которых Руслан Нагиев — адвокат, защищающий интересы рядового Шамсутдинова.

«Наша команда адвокатов готова встать на защиту отца Дмитрия Смирнова. Более того, мы готовы рассмотреть вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц написавших заявление, за ложный донос. Мы — мусульмане, и мы считаем недопустимым привлечение к ответственности священнослужителей, которые порицают грех и призывают к добру», — заявил Нагиев.