Протоиерей Смирнов, назвавший гражданских жен «бесплатными проститутками», заразился коронавирусом

Протоиерей Димитрий Смирнов, глава патриаршей комиссии по делам семьи, госпитализирован с коронавирусом. Об этом со ссылкой на свои источники написал «Интерфакс». 69-летний Смирнов входит в группу риска из-за возраста и недавно перенесенной операции. Тем не менее, по информации издания, состояние священника стабильное.

Зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отказался комментировать РБК ситуацию.

Смирнов известен резкими высказываниями. Так, в феврале он назвал женщин, состоящих в отношениях без официального брака, «бесплатными проститутками». По его словам, такие женщины становятся лишь «временной утехой» для мужчин.

Неделю назад в проповеди после литургии в московском храме Благовещения Пресвятой Богородицы он заявил, что считает эпидемию коронавируса «чрезвычайно полезным явлением». «Эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души», — сказал протоиерей.