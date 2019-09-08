Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной трагедией» и обвинил в этом женщин

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин «национальной трагедией».

По его словам, слабость мужчин отчасти происходит от «женского воспитания». При этом он отметил, что русская женщина сильна по своей генетике, мужчины — нет.

Смирнов признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины. В частности, он упомянул недавние случаи, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. Но это, по его мнению, «штучный товар», пишет «Интерфакс».

Ранее Росстат определил, в каких регионах через 17 лет женщин окажется меньше, чем мужчин.