Установлен источник отравления воздуха пригородов Казани

Фото: Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Экологи установили источник зловония, на которое жалуются жители поселков Самосырово, Клыки, Вознесенское, микрорайонов Азино и Горки. Это мусорный полигон «Восточный», сообщила начальник отдела государственного экологического надзора Волжско-Камского межрегионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Кадрия Хисматуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Сотрудниками Росприроднадзора совместно с казанской межрайонной природоохранной прокуратурой было проведено административное расследование, материалы которого переданы в суд. Последний должен вынести решение в отношении оператора свалки, ООО «УК ПЖКХ», и приостановить эксплуатацию полигона.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В настоящий момент регоператор уплотняет присыпку, после чего приступит к закрытию карты полигона и рекультивации. «Предприятие обещает завершить эти процессы в течение 4 месяцев», — сообщила Хисматуллина.

Она также отметила, что сотрудники Росприроднадзора выезжали на полигон на предыдущей неделе для взятия проб воздуха. «Превышения не были установлены, но пересыпка уплотнения в настоящее время показывает, что недостаточно проводится работа и необходимо серьезно подходить к этим вопросам. Держим этот вопрос на контроле. Наверно, результат мы получим позже. Пока люди еще не могут успокоиться и поступают обращения», — отметила Хисматуллина.