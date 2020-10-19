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На дорогах Казани начнут курсировать 53 новых автобуса

13:44, 19.10.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
На дорогах Казани начнут курсировать 53 новых автобуса
Фото: realnoevremya.ru

Автопарк Казани пополнился 53 новыми автобусами НЕФАЗ, работающими на газомоторном топливе. Транспорт получен по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

30 новых автобусов поставлены МУП «ПАТП №2» 17 октября.

На данный момент автобусы готовят к выходу на маршруты, сообщает пресс-служба казанского Комитета по транспорту.

Фото: Максим Платонов

Еще 23 автобуса НЕФАЗ прибыли в Казань на МУП «ПАТП №4» в сентябре.

Общество Татарстан
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