На дорогах Казани начнут курсировать 53 новых автобуса
Автопарк Казани пополнился 53 новыми автобусами НЕФАЗ, работающими на газомоторном топливе. Транспорт получен по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
30 новых автобусов поставлены МУП «ПАТП №2» 17 октября.
На данный момент автобусы готовят к выходу на маршруты, сообщает пресс-служба казанского Комитета по транспорту.
Еще 23 автобуса НЕФАЗ прибыли в Казань на МУП «ПАТП №4» в сентябре.Общество Татарстан
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