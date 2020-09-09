«Мечта любого пассажира»: казанские перевозчики получили 23 «НефАЗа» на метане

Сегодня новые автобусы «НефАЗ» были переданы для городских пассажирских перевозок в Казани. Передача транспортных средств прошла на площадке центра семьи «Казан». В церемонии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и гендиректор ПАО «ГТЛК» Михаил Полубояринов. Символический ключ от 23 новых городских автобусов «НефАЗ», работающих на газомоторном топливе, был передан мэру Казани Ильсуру Метшину.
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