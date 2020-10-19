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Вратарь «Ак Барса» Мифтахов признан лучшим новичком недели в КХЛ

13:26, 19.10.2020
Вратарь «Ак Барса» Мифтахов признан лучшим новичком недели в КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определилась с лучшими игроками прошедшей игровой недели в регулярном чемпионате. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим новичком седьмой недели стал вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов. Голкипер казанцев сыграл две игры, в одной из которых остался «сухим», а в другой единственную шайбу пропустил в овертайме. Из 48 бросков по своим воротам вратарь отразил 97,92%.

Также был отмечен экс-форвард «Ак Барса» Андрей Чибисов. Игрок «Металлурга» одержал вместе с командой победы в двух из трех матчей недели и набрал в них 5 (2+3) очков. При этом в игре с «Нефтехимиком» Чибисов отметился двумя голевыми передачами.

Среди вратарей лучшим признан игрок Йони Ортио из «Барыса». У защитников отмечен Лоуренс Пилут из «Трактора».

Напомним, ранее лучшим вратарем недели признавался голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов.

СпортХоккей
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