Вратарь «Ак Барса» Мифтахов признан лучшим новичком недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определилась с лучшими игроками прошедшей игровой недели в регулярном чемпионате. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим новичком седьмой недели стал вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов. Голкипер казанцев сыграл две игры, в одной из которых остался «сухим», а в другой единственную шайбу пропустил в овертайме. Из 48 бросков по своим воротам вратарь отразил 97,92%.

Одна сухая победа, 97,92% отражённых бросков, коэффициент надёжности 0,5 и 121 минута 7 секунд без пропущенных шайб. Амир Мифтахов лучший новичок недели в @khl pic.twitter.com/Wo32vBjLta — ХК Ак Барс (@hcakbars) October 19, 2020

Также был отмечен экс-форвард «Ак Барса» Андрей Чибисов. Игрок «Металлурга» одержал вместе с командой победы в двух из трех матчей недели и набрал в них 5 (2+3) очков. При этом в игре с «Нефтехимиком» Чибисов отметился двумя голевыми передачами.

Среди вратарей лучшим признан игрок Йони Ортио из «Барыса». У защитников отмечен Лоуренс Пилут из «Трактора».

Напомним, ранее лучшим вратарем недели признавался голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов.