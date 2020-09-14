Эмиль Гарипов признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала имена лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Среди вратарей лучшим признан голкипер «Авангарда» Эмиль Гарипов. На прошедшей неделе он выиграл два из трех проведенных матчей, в одном из которых оставил свои ворота «сухими». Вратарь омичей отразил 94,44% бросков при коэффициенте надежности 1,61.

Лучшим защитником недели отмечен Рушан Рафиков из «Локомотива», а среди нападающих признание получил форвард СКА Миро Аалтонен, который набрал 7(3+4) очков в трех матчах.

Лучшим новичком недели стал 19-летний игрок атаки «Куньлуня» Герман Шапорев. В трех матчах молодой форвард забросил три шайбы.

Напомним, ранее Гарипов оформил второй «шатаут» в новом сезоне КХЛ.