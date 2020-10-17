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В Татарстане ликвидируют приют для детей и подростков «Акчарлак»

02:23, 17.10.2020
В Татарстане ликвидируют приют для детей и подростков «Акчарлак»
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане ликвидируют социальный приют для детей и подростков «Акчарлак» в Рыбно-Слободском районе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Согласно документу, ликвидировать приют в селе Верхний Тимерлек было решено после предложения Минсоцзащиты РТ. Учреждение закроют для оптимизации инфраструктуры отрасли социальной защиты РТ и повышения эффективности расходов бюджета Татарстана. Приют перестанет существовать с 1 января 2021 года.

Деньги, которые освободятся после закрытия учреждения, будут направлены на покупку средств малой реабилитации и оборудования для стационарных учреждений для пожилых людей и инвалидов.

Ранее стало известно, что власти Татарстана закроют казанский приют для детей и подростков «Гаврош».

Общество Татарстан
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