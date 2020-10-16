Фишман-Бекмамбетова объяснила, почему сразу два проекта из Татарстана победили в конкурсе экопроектов

Фото: @nataliafishmanbekmambetova

Помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала о команде специалистов, благодаря которым сразу два проекта из Татарстана победили во Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма.

Фишман-Бекмамбетова отметила, что Татарстан стал единственным регионом России, у которого выиграли сразу два проекта. Первым составляющим успеха она назвала профессиональную команду, а вторым — поддержку, которую оказывают жители республики и президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы оба раза (и на этапе отбора, и сейчас, в финале) победили в народном голосовании. Именно, благодаря 18 тысячам голосов, которые отдали татарстанцы, в число победителей в итоге вошел проект кластера «Зеркала Татарстана» у Голубых озер. Это доверие от будущих пользователей наших территорий, туристов, жителей районов — главный драйвер нашей работы», — считает Фишман-Бекмамбетова.

Ранее «Реальное время» сообщало о конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма и старте второго этапа голосования, в который прошли два татарстанских проекта. Оба они вошли в число победителей.



