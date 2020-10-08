Жители Татарстана могут проголосовать за создание двух экокластеров в республике — видео

На сайте priroda.life стартовало голосование на определение победителя Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. В финал вышли два проекта республики: «Зеркала Татарстана» и «Диңгез — Море Татарстана».

Поддержать проекты можно в разделе «География». Чтобы отдать голос, на сайте необходимо будет авторизироваться. Голосование продлится до 23 часов 59 минут 9 октября. Результаты будут объявлены 16 октября.

http://rt-online.ru/wp-content/uploads/2020/10/Tatarstan_v2.mp4

Ранее «Реальное время» сообщало о конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.