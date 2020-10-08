Жители Татарстана могут проголосовать за создание двух экокластеров в республике — видео
На сайте priroda.life стартовало голосование на определение победителя Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. В финал вышли два проекта республики: «Зеркала Татарстана» и «Диңгез — Море Татарстана».
Поддержать проекты можно в разделе «География». Чтобы отдать голос, на сайте необходимо будет авторизироваться. Голосование продлится до 23 часов 59 минут 9 октября. Результаты будут объявлены 16 октября.
Ранее «Реальное время» сообщало о конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.Общество Татарстан
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