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Жители Татарстана могут проголосовать за создание двух экокластеров в республике — видео

07:20, 08.10.2020
Жители Татарстана могут проголосовать за создание двух экокластеров в республике — видео
Фото: priroda.life

На сайте priroda.life стартовало голосование на определение победителя Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. В финал вышли два проекта республики: «Зеркала Татарстана» и «Диңгез — Море Татарстана».

Поддержать проекты можно в разделе «География». Чтобы отдать голос, на сайте необходимо будет авторизироваться. Голосование продлится до 23 часов 59 минут 9 октября. Результаты будут объявлены 16 октября.

Ранее «Реальное время» сообщало о конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.

Общество Татарстан
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