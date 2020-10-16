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Голубые озера стали лидерами голосования Всероссийского конкурса экопроектов

13:35, 16.10.2020
Голубые озера стали лидерами голосования Всероссийского конкурса экопроектов
Фото: tatarstan.ru

ТРК «Высокогорский» (проект «Зеркала Татарстана», или просто Голубые озера) — победитель народного голосования на Всероссийском конкурсе по созданию туристско-рекреационных кластеров и развитию экотуризма. Он набрал 18 476 лайков, гласят результаты на сайте конкурса.

ТРК «Камское Устье» («Диңгез — Море Татарстана»), участвующее в голосовании, набрало 8 810 лайков, заняв четвертое место.

Ранее «Реальное время» сообщало о конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма и старте второго этапа голосования, куда прошли два татарстанских проекта.

Общество Татарстан
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