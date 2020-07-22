Татарстан идет четвертым в конкурсе тысячи экопроектов

Фото: хожения.рф

Россияне могут дать шанс 31-му проекту

В России продолжается конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Его организовало Агентство стратегических инициатив при поддержке Минприроды, Министерства экономического развития России, Федерального агентства по туризму, а также Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. В настоящее время подходит к концу народное голосование priroda.life за свои природные территории, о чем накануне напомнил президент Татарстана Рустам Минниханов. После этого всего за сутки Татарстан поднялся до 4-й строчки в рейтинге голосования топ-10 регионов, претендующих на выделение федеральных средств на развитие экотуризма. В первой тройке пока держатся Волгоградская, Московская области и Краснодарский край.

Татарстан представил пять проектов по благоустройству Голубых озер, территории у горы Лобач и Юрьевской пещеры в Камско-Устьинском районе, Волжско-Камского природного биосферного заповедника, нацпарка «Нижняя Кама» и Шумбутского заказника в Рыбно-Слободском районе. В случае победы Татарстану выделят деньги на создание экомаршрутов.

«Если победим, республике будут выделены федеральные средства на обустройство Голубых озер, территории у горы Лобач и Юрьевской пещеры в Камско-Устьинском районе, Волжско-камского природного биосферного заповедника, нацпарка «Нижняя Кама» и Шумбутского заказника в Рыбно-Слободском районе», — сообщил Рустам Минниханов.



Для того чтобы поддержать проекты Татарстана, нужно зайти на сайт голосования, выбрать раздел «География», авторизоваться через почту или социальные сети, выбрать на карте Татарстан и поставить «сердечки» под памятниками региона. Отметим, что сайт заметно подвисает — вероятно, из-за большого количества обращений из конкурирующих регионов.

Проголосовать, нажав «сердечко», можно за неограниченное количество проектов, но за каждый из них один раз, объясняют на сайте конкурса. Также необходимо учитывать, что изменить свое решение и убрать лайк невозможно. При открытии карточки каждого региона можно не только проголосовать за понравившийся проект, но и увидеть, сколько лайков уже отдано за него и сколько лайков в сумме уже набрал регион. Как только проекты наберут значительное число одобрений, в разделе появится рейтинг, где будет видна десятка регионов, получивших наибольшее число голосов пользователей сайта. Голосование завершится уже завтра, 23 июля.



Результаты голосования конкурсная комиссия представит 28 июля. Проект, набравший наибольшее количество лайков, но не вошедший в топ-30, получит возможность стать 31-м проектом, который пройдет в следующий этап конкурса и примет участие наравне с другими финалистами в акселерационной программе.

Экотуризм создаст рабочие места

Конкурс объявили 16 июня. На старте проекта его организаторы пояснили, что сегодня площадь всех особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в России составляет 237,7 млн га — это примерно 13,9% от площади РФ, с учетом морской акватории. Примерно 40% населения нашей страны проживают в радиусе 30 км от ближайшей федеральной ООПТ, и с 2018 года прирост посетителей природных территорий увеличивается на 15% в год. В рамках национального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» на 2018—2024 годы перед Россией стоит задача увеличить число посетителей ООПТ до 10 млн человек.

— Благодаря конкурсу будет развиваться инвестиционная привлекательность регионов, будут созданы новые рабочие места и организована поддержка малого и среднего предпринимательства, — заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель конкурсной комиссии Сергей Иванов.

— Конкурс даст эффект для развития малого и среднего бизнеса и для развития государства. И в итоге — эффект для жителей нашей страны, — считает гендиректор АСИ, заместитель председателя конкурсной комиссии Светлана Чупшева.

Решение о 30 лучших заявках примет конкурсная комиссия 28 июля. Финалисты получат возможность доработать свои проекты в рамках обучающей акселерационной программы и затем представят их в финале второго этапа конкурса. Конкурс завершится 16 октября. Именно тогда объявят победителей — 10 пилотных территорий с лучшими решениями, разработанными в рамках акселерационной программы.

Для того чтобы стать победителем конкурса и получить наибольшее число голосов пользователей сайта, необходимо как можно ярче продвигать свой проект, рассказывая о нем максимальному числу заинтересованных лиц, советуют организаторы проекта. Нужно показать красоты природной территории, опубликовав их завораживающие фотографии в социальных сетях. Возможно создание паблика проекта, размещение постов на страничках всех его участников. При этом для систематизации постов организаторы рекомендуют использовать хештеги #наприроду #россиясамаякрасиваястрана #держикурснаприроду. Благодаря этому они увидят посты татарстанцев, опубликуют их в соцсетях, а видео разместят на сайте конкурса.

Рекомендуется привлекать друзей, коллег по работе, родственников, а также всех тех, кто болеет за свой регион: «тем успешнее будет ваш проект и тем ярче будет ваше участие в конкурсе».

Почти тысяча человек борется за победу

Команды уже оформили заявки с описаниями и видеопрезентациями проектов. Конкурс вызвал огромный интерес по всей России. В итоге было отправлено 115 заявок, оформленных согласно условиям, из 68 субъектов РФ восьми федеральных округов, объединивших 926 участников. В рамках проектов представлено 239 ООПТ (162 федерального значения и 77 регионального). Общая площадь задействованной территории составляет 58 млн га.

Наибольшую активность показали представители Северо-Западного федерального округа, подав 22 заявки. Из Сибирского и Центрального федеральных округов поступило по 20 заявок, из Приволжского и Южного федеральных округов — 18 и 14 заявок соответственно. От Дальневосточного федерального округа подано 11 заявок, а от Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов поступило восемь и четыре заявки соответственно.

Больше всего заявок было подано из Республики Карелия. Здесь на победу претендуют шесть команд. По пять команд участвуют из Ленинградской области, Краснодарского края и Республики Татарстан, по четыре команды — из Калужской и Московской областей и Красноярского края.

30 финалистов конкурса продолжат борьбу за победу на следующем этапе. Немаловажно, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ может профинансировать базовую инфраструктуру для проектов — победителей конкурса, так как развитие экотуризма на особо охраняемых природных территориях отвечает целям и задачам нацпроекта «Экология».

Екатерина Аблаева