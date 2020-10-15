Научпоп, татарский язык и своя аспирантура: куда поведет Радик Салихов Институт Марджани?

Фото: Ринат Назметдинов

В преддверии 25-летия института

68:1 — с таким счетом сегодня Радик Салихов выиграл выборы на должность директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. Большинство сотрудников научного учреждения поддержали его кандидатуру на пост руководителя и лишь один проголосовал против. Кто этот отличившийся — загадка, поскольку голосование было тайным.

Встреча проходила в очно-дистанционном режиме: часть научного персонала находилась в зале, часть ученых наблюдала из своих кабинетов через удаленную связь — меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса никто не отменял. Все присутствующие сидели в защитных масках, перед входом на этаж руки обрабатывались антисептиком. Кроме того, во время голосования каждый брал отдельную ручку, ставил галочку и забирал ее с собой.

Единственного претендента представил заместитель директора института Ильнур Миннуллин, который выступал модератором собрания. Он зачитал трудовую биографию Салихова.

Единственного претендента представил заместитель директора института Ильнур Миннуллин

Перед голосованием Радик Римович выступил со своей «предвыборной» программой. Он напомнил, что в следующем году исполняется 25 лет институту. В связи с этим историк перечислил достижения, которыми отметился он и его коллеги: определение времени возникновения Казани и Елабуги (обоим городам по 1000 лет), завершение работы над семитомной «Историей татар с древнейших времен», подготовка научной концепции и исторического контента для мультимедийного музея «Россия — моя история», подготовка научного обоснования для присвоения городу Казани почетного звания «Город трудовой доблести».

Институт стал инициатором крупнейших симпозиумов: «Международный Болгарский форум», «Международный Золотоордынский форум», «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации», «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья» и ряда других дискуссионных собраний, определяющих научную повестку академического татароведения и истории Татарстана. Выпущены книжные серии: Антология татарской богословской мысли, Антология татарской педагогической мысли, атласы «Тартарика», «История населенных пунктов Республики Татарстан», многотомник «Казань в материалах и документах», трехтомник «Человек в революции», а также такие издания, как «Золотая орда в мировой истории» совместно с Оксфордским университетом, «Татары», «История и культура татар-кряшен», и многие другие.

Также он отметил заслуги первого директора Рафаэля Хакимова (ныне научный руководитель), который «создал прочный научно-методический и идеологический фундамент для успешного продолжения исследовательской деятельности».

— Деятельность института должна быть направлена на сохранение, укрепление и развитие межнационального мира и согласия, — кандидат обозначил задачи. — Цель остается одна — объективное и всестороннее изучение истории и культуры татарского народа, народов Татарстана, передача исторических знаний широкой общественности.

Салихов отметил заслуги первого директора Рафаэля Хакимова (ныне научный руководитель)

Научпоп, татарский язык и собственная аспирантура

Каждому отделу Радик Салихов обозначил приоритеты, на которые должны ориентироваться сотрудники в своей работе.

— Я бы призвал наших исследователей продвигать свои наработки в популярных форматах через собственные аккаунты в соцсетях, решительно входить в информационное поле. Мы будем всемерно поощрять такую активность, — подчеркнул он, сообщив, что теперь институт будет заниматься популяризацией научных знаний.

Надо отметить, что за научпоп он уже взялся серьезно. Для этого создал отдел междисциплинарных исследований и провел несколько круглых столов, направленных на развитие этого направления.

Докладчик напомнил, что 2021 год объявлен президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Годом родных языков и народного единства. В этой связи он пожелал увеличить объем татароязычной научной литературы.

— Наш долг сделать татарский язык — языком фундаментальных исторических исследований, — заявил Салихов.

Каждому отделу Радик Салихов обозначил приоритеты, на которые должны ориентироваться сотрудники в своей работе

Одной из задач остается подготовка молодых научных кадров в области татароведения. Здесь он предлагает теснее сотрудничать с КФУ и другими вузами. Также он напомнил о совместном проекте с Академией наук РТ — диссертационном совете по отечественной истории, который начнет свою работу в следующем году. Своего рода ответ он сделал своим оппонентам, заявлявшим, что институт не готовит своих аспирантов.

— Все эти возможности не отменяют нашего стремления открыть в близкой перспективе собственную аспирантуру по истории, для которой у нас есть соответствующие профессиональные кадры и опыт работы, — добавил кандидат.

При явке в 87%

После выступления по протоколу должны были пойти возражения, вопросы. Однако ничего этого не последовало, поэтому Миннуллин, продемонстрировав пустую урну, объявил о начале голосования.

Выборы прошли на безальтернативной основе. Других претендентов на кресло директора не оказалось. Первым опустил бюллетень в ящик единственный кандидат, вторым — его предшественник Рафаэль Хакимов. После того, как присутствующие в зале сделали свой выбор, в помещение стали приглашать отделы.

Выборы прошли на безальтернативной основе. Других претендентов на кресло директора не оказалось

Собственно, мало кто сомневался, что победит Салихов. Единственной интригой было лишь то, сколько человек выскажут свое «против»? Через полчаса был объявлен результат: 68:1 в пользу единственного кандидата. Таким образом, «явка» составила 87%.

Ученые принялись по очереди поздравлять своего руководителя с назначением. Официально в новом статусе Салихова должно утвердить Министерство образования и науки Республики Татарстан — учредитель научного учреждения.

Начиная с июня он был в должности исполняющего обязанности директора.

Как сообщало «Реальное время», в конце мая появилась информация о планах руководства Татарстана реорганизовать Институт истории им. Ш. Марджани и подчинить его Академии наук РТ. Коллектив воспротивился такому решению, коллег поддержали известные ученые России и зарубежья. Учреждение сохранило свою автономию.



В начале июня прежний директор Рафаэль Хакимов сложил с себя полномочия и перешел на должность научного руководителя института. Академическое учреждение с приставкой и.о. возглавил Радик Салихов, который ранее работал заместителем директора.



Салихов в интервью «Реальному времени» рассказал, что намерен продолжать дело Хакимова, развивать научпоп, укреплять научные связи с историками Татарстана, Башкортостана, Москвы и зарубежья.

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Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов





Тимур Рахматуллин, фото Рината Назметдинова