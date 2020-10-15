Научпоп, татарский язык и своя аспирантура: куда поведет Радик Салихов Институт Марджани?
В преддверии 25-летия института
68:1 — с таким счетом сегодня Радик Салихов выиграл выборы на должность директора Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. Большинство сотрудников научного учреждения поддержали его кандидатуру на пост руководителя и лишь один проголосовал против. Кто этот отличившийся — загадка, поскольку голосование было тайным.
Встреча проходила в очно-дистанционном режиме: часть научного персонала находилась в зале, часть ученых наблюдала из своих кабинетов через удаленную связь — меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса никто не отменял. Все присутствующие сидели в защитных масках, перед входом на этаж руки обрабатывались антисептиком. Кроме того, во время голосования каждый брал отдельную ручку, ставил галочку и забирал ее с собой.
Единственного претендента представил заместитель директора института Ильнур Миннуллин, который выступал модератором собрания. Он зачитал трудовую биографию Салихова.
Перед голосованием Радик Римович выступил со своей «предвыборной» программой. Он напомнил, что в следующем году исполняется 25 лет институту. В связи с этим историк перечислил достижения, которыми отметился он и его коллеги: определение времени возникновения Казани и Елабуги (обоим городам по 1000 лет), завершение работы над семитомной «Историей татар с древнейших времен», подготовка научной концепции и исторического контента для мультимедийного музея «Россия — моя история», подготовка научного обоснования для присвоения городу Казани почетного звания «Город трудовой доблести».
Институт стал инициатором крупнейших симпозиумов: «Международный Болгарский форум», «Международный Золотоордынский форум», «Позитивный опыт регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации», «Исторические судьбы народов Поволжья и Приуралья» и ряда других дискуссионных собраний, определяющих научную повестку академического татароведения и истории Татарстана. Выпущены книжные серии: Антология татарской богословской мысли, Антология татарской педагогической мысли, атласы «Тартарика», «История населенных пунктов Республики Татарстан», многотомник «Казань в материалах и документах», трехтомник «Человек в революции», а также такие издания, как «Золотая орда в мировой истории» совместно с Оксфордским университетом, «Татары», «История и культура татар-кряшен», и многие другие.
Также он отметил заслуги первого директора Рафаэля Хакимова (ныне научный руководитель), который «создал прочный научно-методический и идеологический фундамент для успешного продолжения исследовательской деятельности».
— Деятельность института должна быть направлена на сохранение, укрепление и развитие межнационального мира и согласия, — кандидат обозначил задачи. — Цель остается одна — объективное и всестороннее изучение истории и культуры татарского народа, народов Татарстана, передача исторических знаний широкой общественности.
Научпоп, татарский язык и собственная аспирантура
Каждому отделу Радик Салихов обозначил приоритеты, на которые должны ориентироваться сотрудники в своей работе.
— Я бы призвал наших исследователей продвигать свои наработки в популярных форматах через собственные аккаунты в соцсетях, решительно входить в информационное поле. Мы будем всемерно поощрять такую активность, — подчеркнул он, сообщив, что теперь институт будет заниматься популяризацией научных знаний.
Надо отметить, что за научпоп он уже взялся серьезно. Для этого создал отдел междисциплинарных исследований и провел несколько круглых столов, направленных на развитие этого направления.
Докладчик напомнил, что 2021 год объявлен президентом Татарстана Рустамом Миннихановым Годом родных языков и народного единства. В этой связи он пожелал увеличить объем татароязычной научной литературы.
— Наш долг сделать татарский язык — языком фундаментальных исторических исследований, — заявил Салихов.
Одной из задач остается подготовка молодых научных кадров в области татароведения. Здесь он предлагает теснее сотрудничать с КФУ и другими вузами. Также он напомнил о совместном проекте с Академией наук РТ — диссертационном совете по отечественной истории, который начнет свою работу в следующем году. Своего рода ответ он сделал своим оппонентам, заявлявшим, что институт не готовит своих аспирантов.
— Все эти возможности не отменяют нашего стремления открыть в близкой перспективе собственную аспирантуру по истории, для которой у нас есть соответствующие профессиональные кадры и опыт работы, — добавил кандидат.
При явке в 87%
После выступления по протоколу должны были пойти возражения, вопросы. Однако ничего этого не последовало, поэтому Миннуллин, продемонстрировав пустую урну, объявил о начале голосования.
Выборы прошли на безальтернативной основе. Других претендентов на кресло директора не оказалось. Первым опустил бюллетень в ящик единственный кандидат, вторым — его предшественник Рафаэль Хакимов. После того, как присутствующие в зале сделали свой выбор, в помещение стали приглашать отделы.
Собственно, мало кто сомневался, что победит Салихов. Единственной интригой было лишь то, сколько человек выскажут свое «против»? Через полчаса был объявлен результат: 68:1 в пользу единственного кандидата. Таким образом, «явка» составила 87%.
Ученые принялись по очереди поздравлять своего руководителя с назначением. Официально в новом статусе Салихова должно утвердить Министерство образования и науки Республики Татарстан — учредитель научного учреждения.
Начиная с июня он был в должности исполняющего обязанности директора.
Как сообщало «Реальное время», в конце мая появилась информация о планах руководства Татарстана реорганизовать Институт истории им. Ш. Марджани и подчинить его Академии наук РТ. Коллектив воспротивился такому решению, коллег поддержали известные ученые России и зарубежья. Учреждение сохранило свою автономию.
В начале июня прежний директор Рафаэль Хакимов сложил с себя полномочия и перешел на должность научного руководителя института. Академическое учреждение с приставкой и.о. возглавил Радик Салихов, который ранее работал заместителем директора.
Салихов в интервью «Реальному времени» рассказал, что намерен продолжать дело Хакимова, развивать научпоп, укреплять научные связи с историками Татарстана, Башкортостана, Москвы и зарубежья.
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