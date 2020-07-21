«КАМАЗ-мастер» начал тренировочный сбор в Астраханской области
Гоночная команда из Татарстана «КАМАЗ-мастер» начала тренировочный сбор в Астраханской области. Об этом сообщил пресс-атташе команды.
На сбор поехали пять экипажей во главе с Эдуардом Николаевым, Андреем Каргиновым, Айратом Мардеевым, Антоном Шибаловым и Дмитрием Сотниковым.
Ожидается, что тренировки продлятся до 26 июля.
Напомним, ранее команда Бондарчука завершила татарстанский этап съемок сериала о «КАМАЗ-мастере».Спорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым