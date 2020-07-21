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«КАМАЗ-мастер» начал тренировочный сбор в Астраханской области

14:45, 21.07.2020
«КАМАЗ-мастер» начал тренировочный сбор в Астраханской области
Фото: realnoevremya.ru

Гоночная команда из Татарстана «КАМАЗ-мастер» начала тренировочный сбор в Астраханской области. Об этом сообщил пресс-атташе команды.

На сбор поехали пять экипажей во главе с Эдуардом Николаевым, Андреем Каргиновым, Айратом Мардеевым, Антоном Шибаловым и Дмитрием Сотниковым.

Ожидается, что тренировки продлятся до 26 июля.

Напомним, ранее команда Бондарчука завершила татарстанский этап съемок сериала о «КАМАЗ-мастере».

Спорт Татарстан
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