Глава РПЛ Прядкин допустил возможность закрытия трибун на матчах лиги

Доступ болельщиков на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) может быть ограничен из-за коронавируса. Такое развитие событий допустил президент лиги Сергей Прядкин.

По его словам, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в России есть вероятность закрытия трибун и проведения матчей РПЛ без болельщиков.

«Мы убеждены, что болельщики — это душа футбола. Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ. На данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Однако сложная эпидемиологическая обстановка может вынудить органы исполнительной власти вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун», — сказал Прядкин.

Фото: premierliga.ru

Напомним, в предыдущем сезоне чемпионат России по футболу был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Изначально перед приостановкой РПЛ ввела ограничения на допуск болельщиков на трибуны.

На данный момент в Татарстане установлено разрешение на заполнение стадионов до 70% от вместимости спортивной арены.