Министр спорта РТ: «Хотим разрешить в Татарстане заполнять стадионы на 70%»
В Татарстане ведут переговоры о разрешении заполнять стадионы в республике на 70% от их вместимости. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.
Глава республиканского министерства уточнил, что речь идет лишь о крытых помещениях. Данное ограничение не коснется мероприятий, которые проводятся на открытых площадках.
Напомним, на данный момент в Татарстане разрешено заполнять 50% трибун в зависимости от вместимости спортивной арены.
Ранее замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила о скором рассмотрении вопроса об увеличении квоты для болельщиков на стадионах в республике.СпортОбщество Татарстан
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