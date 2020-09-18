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Министр спорта РТ: «Хотим разрешить в Татарстане заполнять стадионы на 70%»

14:15, 18.09.2020
Министр спорта РТ: «Хотим разрешить в Татарстане заполнять стадионы на 70%»
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане ведут переговоры о разрешении заполнять стадионы в республике на 70% от их вместимости. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

Глава республиканского министерства уточнил, что речь идет лишь о крытых помещениях. Данное ограничение не коснется мероприятий, которые проводятся на открытых площадках.

Напомним, на данный момент в Татарстане разрешено заполнять 50% трибун в зависимости от вместимости спортивной арены.

Ранее замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила о скором рассмотрении вопроса об увеличении квоты для болельщиков на стадионах в республике.

СпортОбщество Татарстан
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