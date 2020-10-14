На поверхности Волги обнаружили топливное пятно площадью 5 тысяч кв. метров

На поверхности Волги обнаружили топливное пятно площадью 5 000 кв. метров.

По предварительным данным, пятно обнаружено в районе порта Кимры (Тверская область). Специалисты предполагают, что сброс нефтехимических продуктов произошел с судна.

На месте разлива проводятся работы по локализации и сбору загрязняющих веществ. Следствие проводит проверку, устанавливается размер причиненного ущерба. Проверку также начала Тверская межрайонная транспортная прокуратура. Надзорное ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего, дает правовую оценку действиям ответственных лиц, пишет ТАСС.

realnoevremya.ru

В министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области заявили, что представители правительства региона выехали на место обнаружения топливного пятна. На месте ведутся работы по обработке воды сорбентами и сбору загрязняющих веществ. К 17.00 по московскому времени работы планируется завершить.

В начале октября стало известно о загрязнении воды на Камчатке неизвестными химикатами. Из-за этого берег пляжа оказался усеян мертвыми обитателями океана. СМИ предположили, что это связано с утечкой нефтепродуктов с коммерческого танкера, которую устранили. Однако спустя время в Минприроды России сообщили, что анализы, взятые в районе происшествия на Камчатке, не подтвердили наличия нефтепродуктов в воде или на суше.

