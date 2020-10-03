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СМИ назвали возможную причину отравления воды на Камчатке

14:42, 03.10.2020 1
СМИ назвали возможную причину отравления воды на Камчатке
Фото: wikimedia.org Козинцев

Отравление воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке, по предварительным данным, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, которую устранили.

Принадлежность судна пока не установили, рассказал ТАСС источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

instagram.com / скриншот

Согласно его данным, мимо пляжа по морскому пути проследовал коммерческий танкер с течью, которую устранили. Это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол.

Минобороны РФ уже отвергло свою причастность к загрязнению океана на Камчатке.

ОбществоПроисшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:28
    То, что течь устранили они знают, а на каком танкере нет, 100% с реки вылилась в океан отрава.
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