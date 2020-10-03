СМИ назвали возможную причину отравления воды на Камчатке

Отравление воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке, по предварительным данным, вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, которую устранили.

Принадлежность судна пока не установили, рассказал ТАСС источник в экстренных службах Дальневосточного региона.

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Согласно его данным, мимо пляжа по морскому пути проследовал коммерческий танкер с течью, которую устранили. Это привело к разливу нефтепродуктов, содержащих фенол.

Минобороны РФ уже отвергло свою причастность к загрязнению океана на Камчатке.