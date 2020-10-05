В Минприроды России считают, что загрязнение океана на Камчатке вызвано техногенными причинами

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Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин сообщил, что анализы, взятые в районе происшествия на Камчатке, не подтвердили наличия нефтепродуктов в воде или на суше. По его словам, загрязнение могло быть вызвано техногенными причинами.

«Все анализы, которые мы взяли, все анализы, которые мы зафиксировали с Росприроднадзором, они говорят нам о том, что никаких превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ по нефтепродуктам ни в воде, ни на суше нет», — цитирует ТАСС Кобылкина.

Фото: @greenpeaceru

На данный момент анализы направлены в Москву. Подробности происшествия уточняются.

Власти Камчатки выдвинули три версии причин экологической катастрофы на берегу Тихого океана.

