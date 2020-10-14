КАИ закроет дефицит жилья для студентов в Казани вводом нового общежития за треть миллиарда

Новая общага на 16 этажей



Как стало известно «Реальному времени», КНИТУ-КАИ им. Туполева обзаведется новым общежитием. 16-этажное здание на 620 мест будет построено на пересечении улиц Четаева и Адоратского (кадастровый номер земельного участка: 16:50:110605:8). Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Начальная цена контракта — 331,5 млн рублей, источник финансирования — федеральный бюджет. В документах также указано, что вливание средств разделено на два этапа: 299,5 млн рублей в 2020 году и еще 32,3 млн рублей в 2021-м. Подрядчик должен успеть закончить строительные работы до 31 декабря следующего года.

Общая площадь нового общежития составит почти 12 тыс. «квадратов», в здании установят три лифта: первый, грузоподъемностью 1000 кг, рассчитан на 16 остановок, еще два, грузоподъемностью 630 кг, рассчитаны на 15 остановок. Помимо этого, исходя из документации, приложенной к тендеру, на территории общежития появятся открытые площадки для отдыха и занятий спортом.

16-этажное здание на 620 мест будет построено на пересечении улиц Четаева и Адоратского

— Общежитие будет находиться в непосредственной близости от двух учебных корпусов университета, в том числе Германо-Российского института новых технологий, и спортивных объектов вуза, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе вуза. — Общежития университета загружены в данный момент на 100% и есть заявки от студентов университета. Кроме того, университет имеет большие планы по привлечению иностранных студентов.



Энергетики не отстают



КНИТУ-КАИ — не единственный казанский вуз, в котором в скором времени появится новое общежитие.

Как сообщало ранее «Реальное время», Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) строит для своих студентов 21-этажное здание на 70 квартир и 370 мест. Возведение нового общежития обошлось федеральному бюджету в 371,8 млн рублей.

Новый корпус расположится на ул. Красносельской — на территории спортивной площадки между станцией метро «Козья слобода» и самим Энергоуниверситетом.

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) строит для своих студентов 21-этажное здание на 70 квартир и 370 мест. Фото ispu.ru

Предполагается, что здание будет прямоугольным, с сеткой колонн и двумя лифтами, а его общая площадь составит 10 тыс. «квадратов». На первом этаже разместятся административные помещения и многофункциональные залы, в подвале — технические помещения и прачечная, а на остальных этажах — жилые комнаты.

Дефицит студенческого жилья

Учитывая крайне непростую ситуацию, сложившуюся с заселением студентов казанских вузов в этом учебном году, можно сказать, что КНИТУ-КАИ и КГЭУ озаботились строительством новых общежитий очень кстати.

В конце августа наше издание рассказывало о пикете иностранных студентов Набережночелнинского института КФУ, которых не заселили в общежития. На этот инцидент отреагировала местная прокуратура, незамедлительно взявшаяся за проверку. Однако в скором времени выяснилось, что проблемы с заселением, судя по сообщениям в соцсетях, испытывали не только иностранцы, и не только в Челнах.

Так, студенческое издание «Ветер» опубликовало информацию о том, что дефицит мест в общежитиях КФУ в 2020 году составил 4 291 — на 2,6 тысячи мест больше, чем в 2019-м. В комментариях к посту пользователи писали о том, что студентов оставляли без общаг целыми курсами. Также был запущен флешмоб: пользователи фотографировались на лавочках, возле мусорных баков, на природе, изображая «мирный сон», — с хештегом «общежитиекфу».

Выяснилось, что проблемы с заселением, судя по сообщениям в соцсетях, испытывали не только иностранцы, и не только в Челнах. Фото evening-kazan.ru

Параллельно с этим, в агонии бился рынок аренды: риэлторы, привыкшие к ажиотажу в августе-сентябре, в начале этого учебного года были откровенно шокированы подскочившим спросом на квартиры. Многие заявляли, что не сталкивались ни с чем подобным за долгие годы работы в этой сфере.



Лина Саримова