Новости спорта

10:41 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

УНИКС примет в Казани сербский «Партизан» в матче Кубка Европы

09:30, 14.10.2020
УНИКС примет в Казани сербский «Партизан» в матче Кубка Европы
Фото: vk.com/unicsbasket

УНИКС сегодня сыграет дома против сербского «Партизана» в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

Казанская команда стартовала в еврокубках с выездного поражения от итальянской «Венеции» (78:85). Во втором туре подопечные Димитриса Прифтиса дома в упорной борьбе обыграли турецкий «Бахчешехир» (89:88).

«Партизан» также начал свое выступление в Кубке Европы с поражения — от испанского «Ховентута» (82:85), но чуть позже разгромил «Венецию» (95:73).

Команды должны были встретиться еще в марте 2020 года в рамках четвертьфинала Еврокубка. Однако прошлогодний турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Сегодняшняя встреча в Казани начнется в 19.00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра» и на платном ресурсе «Евролига ТВ».

Подробнее обо всех летних новичках УНИКСа и изменениях в составе команды можно почитать в материале «Реального времени».

СпортБаскетбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем