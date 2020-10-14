УНИКС примет в Казани сербский «Партизан» в матче Кубка Европы

УНИКС сегодня сыграет дома против сербского «Партизана» в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

Казанская команда стартовала в еврокубках с выездного поражения от итальянской «Венеции» (78:85). Во втором туре подопечные Димитриса Прифтиса дома в упорной борьбе обыграли турецкий «Бахчешехир» (89:88).

«Партизан» также начал свое выступление в Кубке Европы с поражения — от испанского «Ховентута» (82:85), но чуть позже разгромил «Венецию» (95:73).

Команды должны были встретиться еще в марте 2020 года в рамках четвертьфинала Еврокубка. Однако прошлогодний турнир был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Сегодняшняя встреча в Казани начнется в 19.00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Игра» и на платном ресурсе «Евролига ТВ».

Подробнее обо всех летних новичках УНИКСа и изменениях в составе команды можно почитать в материале «Реального времени».