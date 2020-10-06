УНИКС победил турецкий «Бахчешехир» в матче Кубка Европы
УНИКС дома обыграл турецкий «Бахчешехир» (89:88) в матче второго тура Кубка Европы по баскетболу.
Казанцы вели по итогам всех четырех четвертей и справедливо добыли победу.
Самым результативным в составе УНИКСа стал капитан команды Джамар Смит, в активе которого 25 набранных очков. Еще 15 баллов добавил Айзейя Кэнаан.
Напомним, в первом туре еврокубков казанская команда уступила в гостях итальянской «Венеции».
СпортБаскетбол Татарстан
Вырываем победу в напряженной концовке— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) October 6, 2020
Final score — 89:88
Благодарим любимых болельщиков за поддержку! Было громко pic.twitter.com/ZNhkZlvZik
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