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УНИКС победил турецкий «Бахчешехир» в матче Кубка Европы

21:24, 06.10.2020
УНИКС победил турецкий «Бахчешехир» в матче Кубка Европы
Фото: eurocupbasketball.com

УНИКС дома обыграл турецкий «Бахчешехир» (89:88) в матче второго тура Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы вели по итогам всех четырех четвертей и справедливо добыли победу.

Самым результативным в составе УНИКСа стал капитан команды Джамар Смит, в активе которого 25 набранных очков. Еще 15 баллов добавил Айзейя Кэнаан.

Напомним, в первом туре еврокубков казанская команда уступила в гостях итальянской «Венеции».

СпортБаскетбол Татарстан
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