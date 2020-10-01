УНИКС на выезде уступил «Венеции» в матче Кубка Европы

УНИКС в гостях проиграл итальянской «Венеции» (78:85) в матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу.

Казанцы хорошо начали игру, выиграв первую четверть. Но после этого хозяева паркета перехватили инициативу и сделали решающий задел. Перед заключительной четвертью команда Димитриса Прифтиса уступала сопернику 17 очков. Казанцы смогли отыграть 10, но на большее баскетболистов УНИКСа не хватило.

Самым результативным игроком матча стал Джамар Смит. Капитан УНИКСа набрал 25 очков.

Отметим, что в составе казанцев не вышли три игрока — Джордан Морган, Артем Клименко и Окаро Уайт.

Подробнее о новичках УНИКСа в новом сезоне можно почитать в материале «Реального времени».