Главное к утру: доведение подростка до самоубийства в Татарстане, Россия — член Совета ООН, цены на iPhone 12
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 14 октября.
- Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Россия — единственная страна, которая может поспособствовать прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе.
- Россию избрали членом Совета ООН по правам человека. Об этом стало известно на пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН. За такое решение отдали голос 158 государств.
- В Зеленодольске возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетней» после суицида 13-летней девочки. Прокуратура взяла дело на особый контроль.
- Минздрав РФ разрешил испытать вакцину от коронавируса «Спутник V» на людях старше 60 лет. В испытаниях примут участие 110 добровольцев в возрасте старше 60 лет.
- Стали известны цены новых iPhone. По данным сайта Apple, стоимость iPhone 12 будет начинаться от 69,99 тысячи рублей. Цена на iPhone 12 Pro Max начинается от 109,99 тысячи рублей. Купить iPhone SE можно будет от 39 990 pyблей.
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