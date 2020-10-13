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Стали известны цены новых iPhone и старт продаж в России

22:23, 13.10.2020
Стали известны цены новых iPhone и старт продаж в России
Фото: соцсети

Стали известны цены новых iPhone. Продажи iPhone 12 стартуют в России с 23 октября. iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max появятся в продаже с 13 ноября.

По данным сайта Apple, стоимость iPhone 12 будет начинаться от 69,99 тысячи рублей. Цена на iPhone 12 Pro Max начинается от 109,99 тысячи рублей.

Купить iPhone SE можно будет от 39 990 pyблей.

Напомним, что сегодня Apple провела презентацию новых iPhone.

ОбществоТехнологии
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