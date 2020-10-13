После суицида 13-летней девочки в Зеленодольске возбудили уголовное дело

Фото: прокуратура РТ

В Зеленодольске возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетней» после суицида 13-летней девочки. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Трагедия произошла на улице Карла Марска, 52. Местные жители обнаружили ребенка в заброшенном здании и попросили о помощи проезжавших мимо сотрудников полиции. Девочку доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Прокуратура взяла расследование дело на особый контроль. Надзорное ведомство намерено выяснить обстоятельства случившегося, причины и условия. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее «Реально время сообщало, что в Зеленодольске покончил с собой подросток. На место происшествия выехал заместитель прокурора Зеленодольска Фаргат Шайхаттаров.

