Новости общества

21:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

После суицида 13-летней девочки в Зеленодольске возбудили уголовное дело

20:47, 13.10.2020
После суицида 13-летней девочки в Зеленодольске возбудили уголовное дело
Фото: прокуратура РТ

В Зеленодольске возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства, совершенное в отношении несовершеннолетней» после суицида 13-летней девочки. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Трагедия произошла на улице Карла Марска, 52. Местные жители обнаружили ребенка в заброшенном здании и попросили о помощи проезжавших мимо сотрудников полиции. Девочку доставили в больницу, однако спасти не смогли.

Прокуратура взяла расследование дело на особый контроль. Надзорное ведомство намерено выяснить обстоятельства случившегося, причины и условия. Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее «Реально время сообщало, что в Зеленодольске покончил с собой подросток. На место происшествия выехал заместитель прокурора Зеленодольска Фаргат Шайхаттаров.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем