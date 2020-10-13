Президент Армении считает, что только Россия может остановить войну в Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что Россия единственная страна, которая может поспособствовать прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в эфире телеканала «Дождь».

«У России есть хорошие отношения с Арменией, близкие отношения с Азербайджаном, и поэтому Россия — это та страна, которая может быть посредником не только в переговорах, не только участвовать как сопредседатель этих переговоров, но Россия — это именно та страна и, наверное, единственная, которая могла бы стать посредником для того, чтобы остановить военные действия на линии и за линией», — сказал Саркисян.

Глава Армении отметил усилия Европы и особенно вклад лидера Франции Эмманюэля Макрона в урегулирования конфликта, но подчеркнул, что эти усилия недостаточны.

Ранее генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, заявил, что международное вмешательство в конфликт в Нагорном Карабахе контрпродуктивно и не идет на пользу ситуации.

