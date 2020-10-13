Россию избрали в Совет ООН по правам человека
Россию избрали членом Совета ООН по правам человека. Об этом стало известно на пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН.
За такое решение отдали голос 158 государств.
Также в Совет ООН по правам человека на 3 года вошли Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания. Период начнется 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.
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