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Россию избрали в Совет ООН по правам человека

21:38, 13.10.2020
Россию избрали в Совет ООН по правам человека
Фото: un.org

Россию избрали членом Совета ООН по правам человека. Об этом стало известно на пленарном заседании 75-й сессии ГА ООН.

За такое решение отдали голос 158 государств.

Фото: report.az

Также в Совет ООН по правам человека на 3 года вошли Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания. Период начнется 1 января 2021 года, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций.

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