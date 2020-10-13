Игнатьев и Макаров начнут матч сборной России с молодежкой Латвии в запасе

Стал известен стартовый состав молодежной сборной России по футболу на игру против команды Латвии в рамках отбора на чемпионат Европы-2021.

Игроки «Рубина» Денис Макаров и Иван Игнатьев начнут встречу на скамейке запасных. А вот хавбек «Уфы» Артем Голубев выйдет в стартовом составе.

Также с первых минут на поле появится форвард ЦСКА Федор Чалов и вратарь «Спартака» Александр Максименко.

В случае победы над Латвией команда Михаила Галактионова гарантирует себе участие в финальной части молодежного чемпионата Европы в 2021 году. Напомним, ранее российская сборная крупно обыграла Эстонию (4:0).

Стартовый состав сборной России: Максименко, Тикнизян, Маслов, Евгеньев, Голубев, Обляков, Кучаев, Глебов, Грулев, Лесовой, Чалов.

Запасные: Ломаев, Татаев, Круговой, Магкеев, Уткин, Сулейманов, Макаров, Ломовицкий, Игнатьев.