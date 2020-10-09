Молодежная сборная России разгромила команду Эстонии в отборе на чемпионат Европы
Молодежная сборная России обыграла дома команду Эстонии (4:0) в матче квалификации чемпионата Европы по футболу.
Все голы были забиты еще в первом тайме встречи. Вначале гости отметились автоголом в собственные ворота. Затем Кучаев отправил второй мяч, а Чалов оформил дубль, забив один из голов с пенальти.
Во втором тайме игра немного успокоилась и больше команды результативными действиями не отметились.
Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев вышел на последние 22 минуты встречи, а хавбек казанцев Денис Макаров остался на скамейке запасных. Напомним, оба футболиста были вызваны в молодежную сборную России.
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