«Нефтехимик» сыграет с «Ак Барсом» в первом татарстанском дерби в сезоне

Сегодня «Нефтехимик» у себя дома примет казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это первое татарстанское дерби в текущем сезоне.

Нижнекамцы завершают свою домашнюю серию игр, в котором ранее с одинаковым счетом 1:4 уступили «Салавату Юлаеву» и «Металлургу». «Ак Барс», напротив, последний матч провел в гостях, обыграв по буллитам «Витязь» (3:2б).

В состав казанского клуба могут вернуться несколько ведущих хоккеистов, пропустивших последние игры команды. Накануне четверо игроков «Ак Барса» отправились в Нижнекамск на машине, за рулем которой находился защитник «барсов» Альберт Яруллин.

При этом до сих пор нет новостей по тренерскому штабу казанцев. Вероятнее всего, на матч с «Нефтехимиком» команду вновь выведет тренер «Барса» Сергей Душкин. Нижнекамцы не смогут рассчитывать на защитника Романа Граборенко, белорус продолжает находиться в списке травмированных.

Тренер «Ак Барса» Сергей Душкин. Фото: ak-bars.ru

«Нефтехимик», несмотря на это, постарается продлить победную серию в домашних матчах с «Ак Барсом». Последние три встречи команд в Нижнекамске в рамках регулярного чемпионата КХЛ завершились победой подопечных Вячеслава Буцаева.

Матч между «Нефтехимиком» и «Ак Барсом» состоится сегодня, начало игры — в 17.00 мск. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах «КХЛ ТВ HD», ТНВ и «ТНВ-Планета».