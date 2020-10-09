Четыре хоккеиста «Ак Барса» отправились на матч с «Нефтехимиком» на машине

Четыре хоккеиста казанского «Ак Барса» отправились на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Нефтехимика» на машине.

По пути в Нижнекамск игроки сняли видео, где все четверо едут на ближайшую игру команды. За рулем машины сидел Альберт Яруллин, а снимал происходящее Дмитрий Юдин. Кроме них также в кадр попали Патрис Кормье и Михаил Фисенко.

Отметим, что все четверо пропустили несколько последних матчей «Ак Барса» из-за положительных тестов на коронавирус. После получения отрицательных результатов на COVID-19 игроки выехали в расположение команды.

Решение об участии Яруллина, Юдина, Кормье и Фисенко в игре с «Нефтехимиком» будет принято тренерским штабом «Ак Барса» перед началом матча.

Ранее казанский клуб без ряда ведущих хоккеистов по буллитам обыграл в гостях подольский «Витязь» (3:2б).