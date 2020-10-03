«Салават Юлаев» без своих лидеров обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

«Салават Юлаев» в гостях обыграл нижнекамский «Нефтехимик» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хозяева льда первыми открыли счет во втором периоде усилиями Владимира Галузина. Уфимцы отыгрались в середине матча, а чуть позже вышли вперед. Нижнекамцы ринулись сравнивать счет, но в итоге пропустили еще дважды. Причем одну шайбу забросил Филип Ларсен, который только вернулся в состав после болезни.

Гол и пас Михаила Воробьёва помогают @hcsalavat обыграть «Нефтехимик» в четвертый раз подряд.#НХКСЮЛ pic.twitter.com/zKO8va5N0p — КХЛ (@khl) October 3, 2020

В этой встрече «Салават Юлаев» не мог рассчитывать на своих лидеров. Основные вратари команды, а также форварды двух первых звеньев находятся на карантине из-за коронавируса.

Тренером уфимцев в игре с «Нефтехимиком» выступил Николай Цулыгин, который замещал на этом посту заболевших Томи Ламсу и Виктора Козлова.

Следующий свой матч в КХЛ «Салават Юлаев» проведет в Казани, где 5 октября сыграет против «Ак Барса».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 1:4 (0:0, 1:3, 0:1)

Голы:

1:0 (22:33) — Владимир Галузин (Ильдар Шиксатдаров);

1:1 (29:47) — Михаил Воробьёв (Дмитрий Кугрышев);

1:2 (31:05) — Илья Баранов (Михаил Воробьёв, бол);

1:3 (34:16) — Филип Ларсен (Дмитрий Кугрышев, бол);

1:4 (56:33) — Данил Алалыкин (Владислав Лукин, Александр Алексеев, бол);