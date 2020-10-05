«Нефтехимик» уступил дома «Металлургу» в матче КХЛ
«Нефтехимик» проиграл дома магнитогорскому «Металлургу» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Гости уже в первом периоде забросили две безответные шайбы усилиями Пашнина и Ламмико. После перерыва команды обменялись голами, а в самом конце встречи Плотников установил окончательный счет.
Единственную шайбу в составе нижнекамцев забросил финский защитник Рантакари.
Сергей Плотников и Николай Прохоркин набирают по 2 очка, @MetallurgMgn побеждает в Нижнекамске. #НХКММГ pic.twitter.com/WRLNcl34iJ— КХЛ (@khl) October 5, 2020
«Нефтехимик» — «Металлург» — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Голы:
0:1 — Пашнин, (Плотников, Прохоркин, 11:24)
0:2 — Ламмико (Песонен, Антипин, 12:35)
0:3 — Чибисов (Песонен, Яковлев, 22:52)
1:3 — Рантакари (Порядин, Хайруллин, 36:47, бол.)
1:4 — Плотников (Дронов, Прохоркин, 59:08, бол.)
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