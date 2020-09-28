Макаров и Игнатьев из «Рубина» вызваны в молодежную сборную России

Главный тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов определился с игроками, вызванными на отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 с Эстонией и Латвией.

Среди приглашенных оказались два игрока «Рубина»: полузащитник Денис Макаров и нападающий Иван Игнатьев. Также вызваны хавбек «Уфы» Артем Голубев и защитник «Зенита» Данил Круговой.

Всего в список вошли 23 футболиста, из них пятеро представляют московский ЦСКА.

Фото: vk.com/teamrussia_u21

Молодежной сборной России предстоит сыграть два матча в рамках отборочного раунда чемпионата Европы — 2021 с Эстонией (9 октября, Химки, стадион «Арена Химки», 18.00, мск) и Латвией (13 октября, Рига, стадион «Арена Рига», 17.00 мск).

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).



Защитники: Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Павел Маслов («Спартак»), Артем Голубев («Уфа»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Круговой («Зенит»), Наир Тикнизян (ЦСКА).



Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Данил Глебов («Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Динамо» Москва), Александр Ломовицкий («Химки»), Денис Макаров («Рубин»).



Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва), Вячеслав Грулев («Динамо»).

Напомним, ранее стал известен состав основной сборной России на октябрьские матчи против Швеции, Турции и Венгрии.