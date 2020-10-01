Выходные в Татарстане обойдутся туристам примерно в 3,3 тыс. рублей

В августе бюджетная туристическая поездка в Татарстан обошлась в среднем в 3 294 рубля. По сравнению с прошлым годом общая стоимость «путешествия» выросла на 0,7%. Такие данные приводит отделение Национального банка по Татарстану Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ.

В расчетах затрат на «тур» в РТ учитывалась стоимость суточного проживания в гостинице, проезда (10 км на такси), четырех походов в кафе, автобусной экскурсии, посещения двух выставок и одного спектакля в театре.

Цены на номер в гостинице по сравнению с августом прошлого года упали на 4,8% — один человек потратил в среднем 1 152 рубля.

Обед в кафе оценивался в 242 рубля, в ресторане — в 747 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на питание выросли на 4,4% и 0,8% соответственно.

Подорожали относительно августа 2019 года развлекательные мероприятия. Автобусная экскурсия в Татарстане обошлась одному туристу в среднем в 170 рублей (+0,5%), билет в музей или на выставку — в 127 рублей (+4,9%), билет в театр — в 591 рубль (+4,4%).

Цены на такси в августе этого года были на 3,1% ниже, чем в 2019 году.



В августе туристские центры Татарстана посетило почти в 4 раза больше туристов, чем в июне. Общий турпоток в основные турцентры Татарстана в июне — августе снизился на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

