Татарстан вошел в рейтинг лучших мест для укрепления психического здоровья

Татарстан вошел в десятку рейтинга лучших мест для укрепления психического здоровья. Данное исследование провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Большинство отдыхающих предпочитает восстанавливать нервную систему в горах и на море. Так в лидерах значатся Крым (38.24%), Кавказские Минеральные Воды (18.63%), Краснодарский край (16.67%), Алтайский край и республика Алтай (12.75%). В Ленинградскую область подлечить расшатанные нервы отправятся 4.9% туристов, в Калининградскую — 2.94%

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Одинаковое количество респондентов (1.96) выбрали для душевного спокойствия Татарстан и Башкирию. За ними следуют Московская и Кемеровская области (по 0.98%)

Ранее в Госкомитете по туризму Татарстана рассказали об альтернативе отдыху за рубежом.

