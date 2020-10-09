За сутки в Татарстане выявлено 32 случая коронавирусной инфекции

За сутки в Татарстане выявлено 32 случая коронавирусной инфекции. Таким образом, число заразившихся достигло 7 480 человек, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



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Число выздоровевших достигло 6 360 человек (+19 за сутки).

В Татарстане за сутки проведено около 6 тысяч тестов. За весь период — 797 069 тестов. Республика входит в топ-15 регионов по количеству проведенных тестов, занимает 12-е место.

За сутки было досмотрено 50 самолетов (9 из Турции), вернулись более 5 тысяч членов экипажа и туристов. С начала года выявлено 23 человека с температурой.

Под наблюдением остаются 785 человек.

В мире 36 061 680 случаев коронавируса, за сутки по миру выявлено 342 194 случая.