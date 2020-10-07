ОНФ: студенты из Казани жалуются на тараканов и вахтеров в общежитиях

Казанские студенты жалуются на тараканов и клопов в общежитиях. Также им не нравятся вахтеры и комендантский час.

Всего активисты ОНФ опросили уже около 3 тысяч студентов по всей России. Из них только 113 человек считают условия в свои общежитиях плохими. В то же время 1 452 человека пожаловались на мышей, клопов и тараканов, сообщается на сайте движения.

В качестве примера приводится сообщение студентов из Татарстана: «Нужно систематически проводить дезинфекцию. Клопы в мебели и на постели — нарушение всех эпидемиологических норм! Очень много тараканов даже после санитарной обработки».

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Также почти треть опрошенных студентов недовольна пропускным режимом в общежитиях. Студенты из Казани предлагают вместо вахтеров и комендантского часа ввести домофоны и нанять ночных охранников.

Среди прочих проблем опрошенные называют трещины на фасадах и внутри зданий, разбитые лестницы и коридоры, плохое состояние балконов, плесень, сломанную мебель и технику.

В сентябре студенты КФУ пожаловались на удручающее состояние общежития на улице Бутлерова. В университете рассказали, что ремонт в здании идет и постепенно оно преображается.