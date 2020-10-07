В Госдуме назвали польские штрафы к «Газпрому» ожидаемым шагом

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, решение польского антимонопольного регулятора оштрафовать «Газпром» по делу о «Северном потоке — 2» вполне ожидаемый шаг.

«Вплоть до того как газопровод будет введен в строй, попытки сорвать его строительство будут продолжаться. И даже когда он заработает, желание ограничить перекачку газа любыми способами останется», — рассказал RT депутат.

По его мнению, Польша стремится укрепить сотрудничество с Вашингтоном, поэтому готова представлять политические интересы США в Европе.

Фото: angi.ru

Напомним, что штраф «Газпрому» и сотрудничающим с ним по строительству «Северного потока — 2» пяти европейским компаниям составил 7,6 млрд долларов.

