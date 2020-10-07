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Польский регулятор оштрафовал «Газпром» по делу о «Северном потоке — 2» на 7,6 млрд долларов

11:17, 07.10.2020
Польский регулятор оштрафовал «Газпром» по делу о «Северном потоке — 2» на 7,6 млрд долларов
Фото: angi.ru

Польский антимонопольный регулятор оштрафовал «Газпром» на 7,6 млрд долларов по делу о «Северном потоке — 2», сообщает ТАСС.

flickr.com

Ранее международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев отказала в предоставлении страхового покрытия для участвующих в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2» судов.

Сотрудничающие с «Газпромом» пять европейских компаний по строительству «Северного потока — 2» тоже будут оштрафованы. UOKiK требует расторжения партнерского договора.

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