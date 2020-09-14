Путин считает, что белорусы сами должны разобраться с ситуацией внутри страны

Президент России Владимир Путин заявил, что белорусы сами и без давления извне должны разобраться с ситуацией внутри страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы за то, чтобы белорусы сами, без подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению», — отметил сегодня Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, что встреча двух лидеров проходит в Сочи в формате «один на один».

Сегодня экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Путину, заявив, что «все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью».

