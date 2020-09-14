В Кремле назвали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Александр Лукашенко — легитимный президент Белоруссии, а все граждане этой страны, вне зависимости от того, согласны они с результатами выборов или нет, являются гражданами братской для России страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Но все происходящее в стране должно происходить в «правовом русле».

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента (России Владимира) Путина в межгосударственных отношениях», — передает «РИА Новости» слова Пескова.

Сегодня в Сочи прошла встреча лидеров двух стран в формате «один на один». Это первая встреча глав государств после начавшихся в Белоруссии акций протеста. Разговор двух лидеров продлился более четырех часов.



По официальным данным ЦИК республики, Лукашенко набрал на выборах главы государства, которые проходили в начале августа, более 80% голосов. Из-за этого более месяца в Минске и других городах Белоруссии проходят митинги.

