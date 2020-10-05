Власти Камчатки и экологи выдвинули свои версии экологической катастрофы на побережье

Власти Камчатки назвали три версии причин экологической катастрофы на берегу океана. Свои варианты выдвинули и во Всемирном фонде дикой природы (WWF).

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что по одной из версий причиной загрязнения океана стал человек. Разлив токсичных веществ мог вызвать и мор морских животных, и последствия для серферов.

«Прорабатывается версия, что это может быть связано с природными воздействиями, природными явлениями. С поведением, так скажем, водорослей, которые во время шторма вынесло на береговую линию», — приводит слова губернатора «РИА Новости».

Третьей версией стала сейсмическая активность. Губернатор также отметил, что пока все результаты исследований не показали серьезных аномалий.

Старший советник морской программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константин Згуровский также считает, что сейсмическая активность в регионе могла стать причиной мора: «В этом районе высокая сейсмическая активность, и, возможно, где-то произошел выброс из какого-то подземного кратера».

Однако в первую очередь он называет вероятную утечку токсических веществ. «Первая — это где-то пробило какой-то склад, хранилище отходов или, скажем, радиационного топлива или еще что-нибудь такое. Может быть, еще вторая версия», — цитирует эксперта inforeactor.ru.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура уже заинтересовалась загрязнением океана на Камчатке и массовым мором морских животных.