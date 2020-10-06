ФНС vs «Ак Барс Металл»: налоговики банкротят челнинский завод Ивана Егорова

«Ак Барс Металл»: сумма долга «смущает»



Управление Федеральной налоговой службы России по Татарстан подало иск о банкротстве ООО «Ак Барс Металл» из Набережных Челнов, которое неоднократно фигурировало в списке злостных неплательщиков зарплаты своим работникам. Завод (бывший «Камский завод металлоконструкций») был основан в 1972 году и позиционирует себя, как самое крупное предприятие по производству строительных металлоконструкций в Татарстане. Его единственным владельцем является АО «Холдинговая компания «Ак Барс» Ивана Егорова, экс-депутата Госсовета РТ шестого созыва. В разные годы предприятием также частично владело АО «Камгэсэнергострой», но доля не превышала 25%.

Сумма долга завода перед налоговиками составляет 22,2 миллиона рублей. Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск, но пока не принял к производству. «Реальное время» направило запросы в УФНС по РТ, ответ будет опубликован по получении.



На самом предприятии «Реальному времени» пояснили, что долги по зарплате перед коллективом завод уже выплатил. Что касается иска от налоговиков, его пока в юротделе компании не получали, но удивились сумме претензий ФНС.



— Сама сумма 22,2 млн рублей не подтверждается требованиями налоговой, которые они нам выставляли. Они, конечно, предъявляли нам претензии на 25 млн, возможно, они указывают эту сумму. Хотя цифра все равно смущает: там 25, здесь 22 млн. Но у нас на сегодняшний день долгов по налогам только 11 млн, мы эти требования подтверждаем. Все это у нас в работе, мы изыскиваем возможности через контрагентов, которые не выплатили нам деньги. При поступлении на счет, все это будет распределено для поступления в бюджет, — заверил главный юристконсульт завода «Ак Барс Металл» Дмитрий Барагаев.



Как «Ак Барс Металл» отбивается от банкротных исков

Тем не менее, это уже не первый случай, когда кредторы пытаются обанкротить «Ак Барс Металл» — иск ФНС стал пятым по счету с начала 2019 года. В январе прошлого года ООО «Ника-Строй» из Московской области решило обанкротить челнинскую компанию за долг в 1,5 миллиона рублей. Но уже в феврале производство было прекращено после отказа от заявления «в связи с полным погашением задолженности должником после возбуждения дела о банкротстве».

В мае 2019-го счастья решило попытать московское ООО «Папоротник», долг составила уже 6,8 миллион рублей. Суд отказал в введении наблюдения в «Ак Барсе Металле». Оплату за должника произвело само АО Зеленодольский завод имени А.М. Горького.

ООО «Мечел-Сервис» из Москвы сначала потребовало банкротства челнинской компании, но потом отозвало заявление. Долг составил 6,1 миллиона рублей. Суд выполнил требование «с учетом того, что заявитель до вынесения определения о принятии заявления о признании должника банкротом к производству арбитражного суда обратился с ходатайством о возврате заявления».

Еще одно московское предприятие, ООО «Ситистафф» (требования — 4,7 миллиона рублей) подало иск в марте 2020 года. Дело не пошло дальше примерно по той же причине, что и в случае с ООО «Ника-Строй» — «Ак Барс Металл» погасил долг, и истец отказался от заявления.

Последний на данный момент иск о банкротстве «Ак Барс Металла», за исключением ФНС, подал индивидуальный предприниматель Ленар Шайхутдинов на сумму 432,6 тысячи рублей.

Штрафы, дисквалификация директора и многочисленные долги по зарплате

Сейчас руководителем предприятия является Данис Хайруллин — он возглавил предприятие после того, как директора «Ак Барс Металла» Якова Карпова дисквалифицировали на год. Причина — систематическая невыплата зарплаты работникам. Отметим, что он уже не один раз подвергался административному наказанию за этот вид правонарушения.

Рекордная выручка предприятия в в 1,6 миллиарда рублей, по данным «СПАРК-Интерфакс» была зарегистрирована в 2017 году. Чистая прибыль составила 47,7 миллиона рублей. Дальше финансовые результаты пошли вниз: в 2018 году выручка снизилась до 870,6 миллиона, а чистая прибыль 11,1 миллиона. 2019 году удалось выручить 728,8 миллиона, прибыль подросла до 35,9 миллиона.

Что касается долгов по зарплате, то с ними у «Ак Барс Металла» очень длинная история. Ими занималась и занимается прокуратура РТ. Так, в 2018 году ведомство выявило факт невыплаты зарплаты 436 работникам в размере 18,3 млн рублей за февраль. Долг был выплачен, но проблемы не закончились.

В 2019 году все СМИ Татарстана то и дело пестрили заголовками о зарплатных долгах «Ак Барс Металла». Один из крупных — на 17 миллионов — образовался перед 282 работниками за март 2019 года в размере 4 миллионов и перед 345 работниками за апрель 2019 года в размере 12,7 миллиона. По результатам руководитель ООО был привлечен к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

Дисквалификация директора и штрафа не подействовали — недавно работникам вернули более 12,6 млн рублей долгов за июль 2020 года вновь после вмешательства прокуратуры. Против руководства «Ак Барс Металла» было возбуждено дело об административном нарушении по невыплате заработной платы. Однако, как уверяют на заводе, долги перед коллективом уже погашены.

На сегодняшний день у «Ак Барс Металла» имеются действующие решения ФНС о приостановлении операций по счетам.

Дарья Пинегина, Василя Ширшова