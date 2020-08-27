Челнинским работникам «Ак Барс Металла» вернули почти 13 миллионов рублей долгов по зарплате

В Челнах работникам ООО «Ак Барс Металл» вернули более 12,6 млн рублей после вмешательства прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.



Проверка показала, что 330 работников за июль 2020 года не получали зарплату. Так, задолженность выросла до 12,6 млн рублей. Против руководства «Ак Барс Металла» возбуждено дело об административном нарушении по невыплате заработной платы.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс Металл» выплатил задолженность по зарплате почти на 17 млн рублей за 2019 год.